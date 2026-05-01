気象庁は1日午後5時6分に竜巻注意報を発表しました。群馬県北部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。この情報は、1日午後6時20分まで有効です。