【モデルプレス＝2026/05/01】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。最後はじん（39）、サカイJr.（さかいじゅにあ／37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）全員でのインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.9】【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆純烈の弟分「モナキ」モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれ