元アイドル・石川秀美さんとの間に５人の子供がいるタレント・薬丸裕英（６０）が５月１日、ブログを更新。妻らが暮らすハワイに戻ったことを明かした。４月３０日付のブログで「今夜のディナーラウンジご飯ＪＡＬ鮨」「出発前にシャワーシャワー浴びてさっぱり」「改めてディナーマグロの赤身好き」「最後に〆のラーメンそして、搭乗満たされてフライト」と、まるで高級ホテルのようなＪＡＬの上級クラスのラウン