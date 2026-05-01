三菱商事が後場に急騰している。同社は１日午後２時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比３７．４％増の１兆１０００億円になる見通しを示した。年間配当予想は同１５円増配の１２５円とする。大幅増益で増配計画となったことを評価した買いが集まった。米国のシェールガス事業への参入や、カナダにおけるＬＮＧ（液化天然ガス）の通年稼働による効果が利益成長に寄与する。複数の案件で大