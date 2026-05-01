正体不明のストリート・アーティスト、バンクシーの新作が現れました。今回は絵ではありません。記者「ここは大英帝国時代の軍人らの銅像が立ち並ぶエリアですが、そこに突如として現れたのが、バンクシーの新作です」ロンドン中心部に現れた巨大なスーツ姿の像。胸を張り行進していますが、掲げた旗で顔が覆われ、あと一歩で落ちてしまいそうに見えます。「この国だけじゃなく、世界の状況を見ているんだと思います。多くの人が、