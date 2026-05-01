岡田将生と染谷将太のダブル主演で、4月24日（金）に第2話が放送されたTBS系の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』。今クールのドラマのなかでトップクラスの話題を集めている。人気が高いのも納得。岡田ら、役者の演技も演出も硬派で、とても良質なドラマだと思う。だが、個人的にいまいち考察熱に火がつかない。好みは人それぞれなので、このドラマを毎週楽しみにしている視聴者の感性を否定するつもりは毛頭ないのだが、筆者と