◆写真映え抜群！大理石テーブル確約のアフタヌーンティー4選。旬のメロンや推し活にぴったりなパープルアフタヌーンティーなど画像：VueMer／フェアモント東京かわいらしいアフタヌーンティーは、つい写真を撮りたくなるもの。今回は、写真映え抜群な大理石テーブル確約のアフタヌーンティーをご紹介。初夏のおでかけにぴったりなメロンやマンゴーのアフタヌーンティーから、推し活にもぴったりなパープルアフタヌーンティーま