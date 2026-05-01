神戸物産やニトリホールディングスが高い。４月３０日の外国為替市場では夕方以降、それまでの１ドル＝１６０円台半ばから一時１５５円台半ばまで５円幅の急速なドル安・円高が進行した。政府・日銀が円買い介入に踏み切ったとの観測が広がっている。これを受けて、株式市場においては円高がコスト負担の低減につながると期待される「円高メリット」株への関心が高まり、物色人気化につながったようだ。セリアも堅調に推移