北海道の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして、警察は30日夜、死体損壊の疑いで夫で動物園職員の男を逮捕しました。男は動物園の広報誌で「同じ地球上に生きる命として関心を持ってほしいです」などと話していました。■レッサーパンダやカバなど担当冗談を交えながら話す様子も大きな口を開けるカバの世話をする男。30日夜に逮捕された旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者（33）です。鈴木達也容疑者「カバの歯、すごく