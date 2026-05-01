フィギュアやCD、鉄道模型など、大切にしていたコレクションを、遺族に二束三文で売り飛ばされないためにやっておくべきこととは――。コレクターが直面する“終活”のリアル。自営業の郄薮乾一さん（66）のコレクションは、マクドナルドの「ハッピーセット」のおまけのおもちゃ「ミールトイ」。その行く末を、どのように見据えているのか?玄関のドアを開けた瞬間、視界に広がるのは、どこか懐かしい米国の風景だ。隣