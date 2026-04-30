ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。話題を呼んだ昨年の『紅白歌合戦』の演出の舞台裏を明かした。【写真】徹子に爆笑！和装姿が美しいちゃんみな黒柳徹子から紅白の出演について質問されたちゃんみな。家族が音楽活動に反対気味だったといい、紅白に出たことは「すごく大きいこと」だったと振り返った。続けて「個人的に