ガールズグループ「TWICE（トゥワイス）」のサナさんが4月30日、東京都内で行われた「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会」に出席しました。ハーゲンダッツのCMに出演しているサナさんは、CMに出演する前から自宅の冷凍庫に「クリスピーサンド」シリーズの「ザ・リッチキャラメル」と「ザ・グリーンティー」を常備していると明かしつつ、「クリスピーサンドはサクッと食感と、アイスクリームがとろけるよ