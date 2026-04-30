ガールズグループ「TWICE（トゥワイス）」のサナさんが4月30日、東京都内で行われた「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会」に出席しました。ハーゲンダッツのCMに出演しているサナさんは、CMに出演する前から自宅の冷凍庫に「クリスピーサンド」シリーズの「ザ・リッチキャラメル」と「ザ・グリーンティー」を常備していると明かしつつ、「クリスピーサンドはサクッと食感と、アイスクリームがとろけるような感じが大好き。私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在」と語り、満面の笑みを見せていました。

【衝撃】脚長っ！ 思わず見ほれる…サナの美脚をもっと！ バックショットも！ アイスをパクっとしたキュートな表情も！

イベントでは、ザ・グリーンティーを試食する場面があり、口にすると「こんなご褒美をいただいていいのかな（笑）。すごくとろける気分になりました」と満足げな表情も見せていました。

サナさんは、美脚が際立つ、ミニ丈のホワイトドレス姿で登壇。MCから、「妖精が舞い降りたよう」と言われると、照れ笑いも浮かべていました。

イベントには、同社社長の佐藤晃世さんも出席。「クリスピーサンド」シリーズに関して、「25周年ならではの期間限定商品も展開されます」と明かしていました。