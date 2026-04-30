「Ｇ２・第１１回レデースオールスター」が５日から１０日まで、香川県のボートレースまるがめで開催される。このＰＲのため、丸亀市ボートレース事業局の冨士川貴次長ら関係者が３０日、前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。人気女子レーサーによる祭典。初日を彩る１２Ｒドリーム戦の１号艇には今回、初のファン投票１位に輝いた高憧四季（大阪）が乗艇する。ドリーム組