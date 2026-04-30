「Ｇ２・第１１回レデースオールスター」が５日から１０日まで、香川県のボートレースまるがめで開催される。このＰＲのため、丸亀市ボートレース事業局の冨士川貴次長ら関係者が３０日、前田紗希（３３）＝埼玉・１１５期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

人気女子レーサーによる祭典。初日を彩る１２Ｒドリーム戦の１号艇には今回、初のファン投票１位に輝いた高憧四季（大阪）が乗艇する。ドリーム組以外では、昨年のレディースチャンピオン（浜名湖）から今年のスピードクイーンメモリアル（鳴門）まで、女子プレミアムＧ１を目下３連続Ｖ中の鎌倉涼（大阪）にも当然、注目が集まる。

前田はそのスピードクイーン−で優勝戦１号艇。鎌倉の１周２Ｍ差しに屈して２着に敗れ「レース後は、人前で泣いちゃ駄目だと思えば思うほど涙があふれて…。あの１周２Ｍは１週間くらい夢にも出てきました」と述懐するが、ここに来ての地力強化は目覚ましい。

その証しが２６年後期適用勝率（昨年１１月〜今年４月）。７・２６は女子１位で半年間、安定した成績を残し続けた。「これまでの経験を糧にできていると思います。ファン投票で選んで良かったと思えるレース、自分のスタイルを最終日まで貫きたい」とチャーミングな笑みをたたえて語った。

売り上げ目標は１１０億円。節間はＭ−１グランプリ２０２５優勝のたたくろう（６日）ら豪華なゲストが来場し、有名店舗が毎日出店する『うどん祭り』も楽しみだ。