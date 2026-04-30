【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NHK BSで放送の音楽番組『The Covers』の5月のラインナップが発表となった。 ■由紀さおりとMAZZELが昭和歌謡トーク 5月10日放送「魅惑の昭和歌謡ナイト！」のゲストは、『The Covers』初登場となる由紀さおり。半世紀を超えて活躍を続ける彼女が、1969年のデビュー曲 「夜明けのスキャット」を、気鋭のジャズトリオ・Banksia Trio＝須川崇志（Ba）、林正樹（Piano）、