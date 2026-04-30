MAZZEL『The Covers』で昭和歌謡の魅力を再発見！新曲「Get Up And Dance」も披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHK BSで放送の音楽番組『The Covers』の5月のラインナップが発表となった。

■由紀さおりとMAZZELが昭和歌謡トーク

5月10日放送「魅惑の昭和歌謡ナイト！」のゲストは、『The Covers』初登場となる由紀さおり。半世紀を超えて活躍を続ける彼女が、1969年のデビュー曲 「夜明けのスキャット」を、気鋭のジャズトリオ・Banksia Trio＝須川崇志（Ba）、林正樹（Piano）、石若駿（Dr）とのセッションでスペシャルパフォーマンス。1936年発表の「東京ラプソディ」は、NHK大河ドラマ『光る君へ』の音楽を手がけた冬野ユミのアレンジで披露。世代を超えて歌い継がれる名曲を、あらたな解釈で次世代に歌い継ぐ。

そして、20代のダンス＆ボーカルグループ・MAZZELから、KAIRYU、NAOYA、HAYATO、EIKIが出演。確かなボーカル力で知られる彼らが、昭和ディープバラードの欧陽菲菲「ラヴ・イズ・オーヴァー」を歌い継ぐ。

MCと由紀さおりも絶賛した4人の歌声と、由紀さおりとMAZZELによる、ここでしか観られない世代を超えた昭和歌謡トークに注目。あらたなサウンドで再構築し、歌い継がれる昭和歌謡の魅力を再発見する。

■増田貴久、山下達郎の名曲「FOREVER MINE」を披露

5月17日放送「シティ・ポップナイト！～次世代に贈る～」のゲストは、今あらたな解釈で名曲を歌い継ぐ、注目の3組が出演。卓越した歌声で名曲を歌い継ぎ、最新カバーアルバムも大きな話題を呼んでいる初登場の増田貴久（NEWS）が、リスペクトする山下達郎の名曲「FOREVER MINE」を披露。また、増田の歌声を絶賛するリリー・フランキーとのトークも大盛り上がりの展開に。

そして、上白石萌歌が大ファンの、世界的なライブ活動や楽曲提供で知られるYOGEE NEW WAVESの角舘健悟は、松本隆と松任谷由実が手掛けた松田聖子のヒットソング「瞳はダイアモンド」を、瑞々しい感性と解釈で弾き語る。

さらに、マンスリーゲストとしてMAZZELが2週連続出演し、USファンクバンドのFREEDOM、そしてスチャダラパーによる名曲「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングした最新ナンバーを披露。トークには、KAIRYU、NAOYAに加え、ブレイクダンスの実力を誇るSEITO、切れ味鋭いラップが得意なRYUKIが登場する。

なお、5月7日はNHK総合で22時から『The Covers スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』が放送。こちらも合わせてチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『The Covers スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』

05/07（木）22:00～22:45

ナビゲーター：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

NHK BS/BSP4K『The Covers「魅惑の昭和歌謡ナイト！」』

05/10（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：由紀さおり、MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、HAYATO、EIKI）

◇曲目

由紀さおり「夜明けのスキャット」（1969年／由紀さおり）、「東京ラプソディ」（1936年／藤山一郎）

MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、HAYATO、EIKI）「ラヴ・イズ・オーヴァー」（1979年／欧陽菲菲）

NHK BS/BSP4K『The Covers「シティ・ポップナイト！～次世代に贈る～」』

05/17（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：増田貴久（NEWS）、 角舘健悟（YOGEE NEW WAVES）、 MAZZEL

◇曲目

増田貴久（NEWS）「FOREVER MINE」（2005年／山下達郎）

角舘健悟（YOGEE NEW WAVES）「瞳はダイアモンド」（1983年／松田聖子）

MAZZEL「Get Up And Dance」（2026年／MAZZEL）

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/