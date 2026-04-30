西武で支配下契約を結んだ佐藤爽投手（２３）が３０日、所沢市内で記者会見に臨み、「素直にうれしい気持ちが１番にあります。うれしかったんですけど、ここから３桁から２桁に変わるというのを考えた時に緊張ではないですけど、背番号の重みを感じた」と、心境を語った。背番号は「７５」に決まり、「ライオンズの７５は佐藤と言われるようにしたい」と、うなずいた。北海道出身の佐藤爽は星槎道都大を経て、２４年育成ドラフ