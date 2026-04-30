今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『帰国子女なのに英語の補習を受けるJK』というオーバルさんの動画です。﻿2026/4/14宮舞モカ、重音テト、小春六花の掛け合いが楽しいソフトウェアトーク劇場動画が投稿されています。帰国子女の宮舞モカが英語の補習を受けることになったお話です。舞台は放課後の教室。補習中の宮舞モカは、鼻の下にペンを挟むなど、どこかおふざけ気味。先生役の重音テトは、ワークの解