＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇29日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞メジャー初戦だった先週は、思いがけずオープンウィークになってしまった。渋野日向子は「シェブロン選手権」の出場権を得られず、メジャー連続出場が21試合でストップ。練習に励んだ。【写真】今週投入のパターでしっかり調整！ さて、どんなものを使っている？「ずっと変わらず、自分がやるべきことに集中しながらできて