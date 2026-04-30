お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。同じ福岡出身で同級生と共通点も多い大物歌姫とのショットを公開した。「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と浜崎とのツーショットなどを披露した。「浜崎さんの三角筋から上腕二頭筋のラインが凄かったです」ときんに君。「浜崎さんとは、同じ福岡出身、同級生、そして同じ上腕二頭筋