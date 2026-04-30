ベルキンは4月28日、差すだけで使える「ConnectAir ワイヤレス HDMI ディスプレイアダプター」を全国の家電量販店やAmazon.co.jpで発売した。価格は1万6191円。●最大接続距離は40m 会議室や広い会場でもつなげられる新製品は、デバイスに差すだけで即座に大画面共有を開始できるワイヤレスHDMIアダプター。レシーバーとトランスミッターを接続し、デバイスに差すだけの3ステップで使用できる。専用アプリやWi-Fi設定を行う必