ゴールデンウィーク（GW）の天気はどうなるのでしょうか。全国各地の主要都市の連休の天気を画像でご紹介します。旅行やお出かけの参考にしてください。 【画像】GWの天気はどうなる？ ■北海道・東北 ■東海・北陸・甲信 ■中国・四国 ■全国主要都市をまとめて 画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより 画像ありの記事を最初からhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2633856?display=1