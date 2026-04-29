地域を代表する定番と、裏定番「日本土産ばなし」 土産は出張や旅の醍醐味だが、毎回同じじゃ芸がない。でもハズしたくはない。そこで推したいのが、超定番土産の陰でツウに熱愛される裏定番だ。今回は日本が誇る南国の楽園、沖縄からお届け！ 「一村一品」から始まった、元祖・紅いもタルトの40年 沖縄銘菓といえば「ちんすこう」が有名だが、筆者の推しは昭和生まれの「紅いもタルト」。今や多くのメーカーが手掛けてい