（台北中央社）外交部（外務省）は29日、自民党衆院議員の平将明、木原誠二、西野太亮の各氏が29日から5月1日まで台湾を訪問すると発表し、歓迎の意を示した。頼清徳（らいせいとく）総統や林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と面会するとしている。外交部によると平氏らは、総統諮問機関の国家安全会議、国防部（国防省）、数位発展部（デジタル発展省）、台湾の対日窓口機関である台湾日本関係協会なども訪問する。台日関係