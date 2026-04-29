平将明衆院議員らが台湾訪問 頼清徳総統と面会へ
（台北中央社）外交部（外務省）は29日、自民党衆院議員の平将明、木原誠二、西野太亮の各氏が29日から5月1日まで台湾を訪問すると発表し、歓迎の意を示した。頼清徳（らいせいとく）総統や林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と面会するとしている。
外交部によると平氏らは、総統諮問機関の国家安全会議、国防部（国防省）、数位発展部（デジタル発展省）、台湾の対日窓口機関である台湾日本関係協会なども訪問する。台日関係や地域情勢など共通の関心事項について意見交換するという。
また外交部は、台湾と日本は自由と民主主義、人権、法の支配といった核心的価値を共有していると強調。中国が設定する防衛ライン、第1列島線での重要なパートナーとして、インド太平洋地域の安全保障上の課題や、複雑化し、変化の著しい世界情勢に向き合う中で、平氏らの訪台は日本との経済貿易、科学技術などの分野での実質的な協力深化や、より緊密で強靭（きょうじん）な台日友好関係の構築に寄与するとの見方を示した。
（編集：齊藤啓介）
外交部によると平氏らは、総統諮問機関の国家安全会議、国防部（国防省）、数位発展部（デジタル発展省）、台湾の対日窓口機関である台湾日本関係協会なども訪問する。台日関係や地域情勢など共通の関心事項について意見交換するという。
（編集：齊藤啓介）