俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（19）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つショーパン姿を披露した。「キラキラツイード生地がかわいい」本田さんは、「大学コーデ」とつづりショートパンツのセットアップ姿を投稿した。「キラキラツイード生地がかわいい」と語り、「ネックレスも最近ゲットしてお気に入り」とコメントを添えていた。「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気に