1日当たり1000万字以上更新されるオンライン文学が、AIにより複数の外国語に同時に翻訳され、中国のマイクロドラマにはAIにより口の動きに合わせる技術が駆使され、「ワンクリックで海外進出」を実現している。また、中国国産ゲームのゲーム用語管理のトータルプロセスがスマート化されるなど、翻訳のイメージは今、大きく変わろうとしている。新華社が伝えた。湖北省武漢市で25〜26日に開かれた2026中国翻訳協会年次総会で「2026