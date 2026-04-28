Xiaomiが2026年3月5日に発売した約20万円のフラグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」のカメラが業界をざわつかせている。スマホカメラが成熟し、どのメーカーのスマホでも一定のクオリティの写真を記録できるようになった昨今。ライカとの協業によりカメラに振り切ったこのスマホは何が違うのか。今回は作例も交えながら、その魅力を紹介する。●「Xiaomi 17 Ultra」が熱い視線を浴びる理由スマホを購入するとき、カメラ