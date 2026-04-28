東京市場まとめ 1.概況 日経平均は5円安の60,531円と反落して取引を開始しました。序盤は上昇する場面が見られたものの、前日に終値で初の6万円台に乗せるなど急ピッチの株高の反動から、次第に利益確定の売りが優勢となりました。もっとも、前場の下値は限定的で299円安の60,238円で前引けとなりました。日銀の金融政策決定会合の結果が伝わった後場は下げ幅を拡大する展開となりました。政策金利は据え置かれたものの、3名の政