「生きる化石」と呼ばれる深海魚・シーラカンスは、どういう生物なのか。44年前に捕獲されたばかりのシーラカンスを撮影した映画カメラマンの堀田泰寛さんに、ジャーナリストの高野真吾さんが聞いた――。（第2回）※本稿は、高野真吾『シーラカンスに会いに行く』（ポプラ社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Michel VIARD※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Michel VIARD■シーラカンスの釣り方はシンプル