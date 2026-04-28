女優・広瀬すずが２８日、ＳＮＳでカジュアルセレブなオフ姿を投稿した。「やっぱりラフが好き。もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とポケットの刺繍がモノグラム柄になったルイ・ヴィトンの白っぽいＴシャツにウエスト部分が折り返しのようになった凝ったデザインのデニム、バッグを合わせたコーデを披露。センター分けの髪は、サイドにレイヤーが入っており、軽やかで大人っぽい印象だ。この投稿には