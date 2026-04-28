■MLBホワイトソックスーエンゼルス（日本時間28日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。7回の第4打席に3試合ぶりの12号ホームランを放った。これで13戦8発でシーズン67本ペース、この日11号を放ちリーグトップタイに並んだA.ジャッジ（34、ヤンキース）、Y.アルバレス（28、アストロズ）を突き離し単独トップに立った。前日は2試合連続でノーヒットに終