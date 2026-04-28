レアルDFミリトンがフィンランドで手術へスペイン1部レアル・マドリードに所属するブラジル代表DFミリトンが、今週中にフィンランドで手術を受けることが決定した。現地時間4月27日、スペイン紙「マルカ」が報じている。ミリトンは21日に行われたアラベス戦で左足大腿二頭筋を負傷。今回の手術によって「W杯を欠場することになる」と伝えられており、「約5か月の長期離脱」と報じている。守備の要を欠くクラブにとっても大きな