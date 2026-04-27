なにかとスマホを使うことが多い旅行先で、モバイルバッテリーは欠かせない存在です。一方で発火事故が後を絶たず、航空機内での持ち込みや使用ルールの変更も行われるなど、モバイルバッテリーを取り巻く状況は日々変化しています。 そこで本記事では、楽しい連休を台無しにしないために知っておきたい機内の新ルールを解説するとともに、最新技術で安全性を高めたモバイルバッテリーを紹介します。 旅行前に要チェック