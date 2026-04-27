60歳以上のパート主婦も社会保険（健康保険・厚生年金）に自分で入る人が増える？令和6年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況」（令和8年4月時点で最新）によれば、短時間労働者で厚生年金被保険者は約111万人（そのうち女性が85万人）で、前年より約19万人（21.1％）増えています。令和6年10月からは、企業規模50人超、2カ月超継続勤務の見込みで、そのほかの条件も満たせば社会保険に加入できるようになりましたし、さらに、令