老後資金の不安をなくすには、いつまで働き、年金をいつから受け取るのが一番お得なのでしょうか？「65歳で完全リタイア」という従来型の考え方を変え、働き方と年金の受け取り方を工夫するだけで、老後の資金計画は大きく好転します。自身も65歳まで会社員として働き、現在はFP・社会保険労務士として活動する首藤由之氏の著書『これだけ差がつく！老後のお金』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）より一部抜粋・編集し、アクテ