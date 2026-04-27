天皇陛下が衆議院と参議院の議長などを皇居に招き、茶会を催されました。茶会は27日午後3時ごろ、皇居・宮殿で行われ、衆参両院の議長をはじめ、国会議員57人が出席しました。陛下は「皆さまが国会の運営や審議のために日々、尽力しておられることを誠にご苦労に思います。くれぐれも体を大切にされ、今後とも国民の信託に応え、国、社会、人々のために力を尽くしていかれるよう願っております」と労われました。引き続き、陛下は