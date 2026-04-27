シュークリーム専門店ビアードパパは、5月限定「プレミアム苺ミルフィーユシュー」を販売する。あわせて、「ミルフィーユシュー」を6月16日までの期間限定で販売する。ミルフィーユシュー生地は、特殊製法のデニッシュ生地でシュー生地を包み込み、店内のオーブンで焼き上げることで、“ビアードパパ史上最驚”のパリパリ食感に仕立てた。【プレミアム苺ミルフィーユシューの画像はこちら】◆プレミアム苺ミルフィーユシュー販売価