「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが25日に公式X（旧ツイッター）を更新。飲食店のオープンが遅れ、大ピンチに陥っていると報告した。経営する「割烹こめを」が高い評価を得ているこめおだが、今年4月にはカニラーメン店「かにを」をオープンすると告知し、注目を集めていた。しかし、自身のXでは「本当建設業界って言語違うわ。このX民といい、本当に言語違いすぎて、ここまで異文化だと外国人