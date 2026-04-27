【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー0 大阪マーヴェラス（4月26日・女子CS決勝）【映像】“スッと”落ちる技巧サーブを決めて狂喜乱舞女子バレーの頂上決戦で、選手が雄叫びを上げながら狂喜乱舞。日本代表選手がライバルを相手にサービスエースを決めると、直後に感情が爆発する一幕があった。大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスは同4