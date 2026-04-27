2026年4月の振り返り＝米ドル／円は158～160円中心の小動きが長期化 イラン危機に一喜一憂する中、なぜ米ドル／円は小動きが続いたか 4月の米ドル／円はこれまでのところ、前月中旬からの158～160円というわずか2円のレンジを中心とした小動きから抜け出せない状況が続きました（図表1参照）。株価などはイラン情勢に一喜一憂する荒い値動きが続いてきた印象がありますが、米ドル／円の小動きが続いたのはなぜでしょ