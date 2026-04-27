第30回手塚治虫文化賞（朝日新聞社主催）が27日発表され、マンガ大賞は児島青さんの「本なら売るほど」（KADOKAWA）に決まった。賞金は200万円。短編賞は、かわじろうさんの「あたらしいともだち」（マガジンハウス）。新生賞はサイトウマドさんの「怪獣を解剖する」（KADOKAWA）。特別賞は武田一義さんの「ペリリュー楽園のゲルニカ」（白泉社）。賞金は各100万円。贈呈式は6月11日、東京都千代田区の有楽町朝日ホールで