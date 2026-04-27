日米中銀ウィーク、利上げパスのヒントが得られるか 今週は中銀ウィークだ。日本では27-28日に日銀の金融政策決定会合、米国では28-29日にFOMC（米連邦公開市場委員会）が開催される。だが、今回の会合は日米とも市場の材料にはならないだろう。日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きが予想されている。植田総裁が記者会見で中東情勢や景気・物価見通しについてどのような見解を示すかに注目が集まる。そこか