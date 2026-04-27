2025年4月13日から10月13日まで、大阪の人工島『夢洲』で開催された大阪・関西万博。【写真】約5000円…高額と指摘されるミャクミャクプレート「万博カフェ」の強気価格その閉幕から約半年後の4月27日から10月31日までの間、大阪市北区にある『LINKS UMEDA』で万博公式カフェがオープンすることが発表された。「万博公式カフェは、今年2月16日から19日までの4日間限定で開催されましたが、このとき、“また開催してほしい”と