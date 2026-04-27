2025年4月13日から10月13日まで、大阪の人工島『夢洲』で開催された大阪・関西万博。

【写真】約5000円…高額と指摘されるミャクミャクプレート

「万博カフェ」の強気価格

その閉幕から約半年後の4月27日から10月31日までの間、大阪市北区にある『LINKS UMEDA』で万博公式カフェがオープンすることが発表された。

「万博公式カフェは、今年2月16日から19日までの4日間限定で開催されましたが、このとき、“また開催してほしい”という声が数多く上がっていたそうです。そうした要望に応える形で、今回のオープンが決まりました。カフェでは公式キャラクターのミャクミャクをモチーフにしたメニューが用意されています」（スポーツ紙記者、以下同）

4月13日には1st写真集『I myaku you.』が発売されるなど、いまだ絶大な人気を誇るミャクミャク。今回のカフェでは、開催期間中に会場内で販売されていたメニューだけでなく、新たなオリジナルメニューも展開予定だ。

「イートインは完全予約制となっていますが、4月27日からGW明けの5月11日までの枠は、すでに売り切れ。5月11日以降の予約はまだ始まっていませんが、こちらも即完売になるかもしれません。

商品はイートインとテイクアウトでメニューが分けられており、イートインでは芋を基調としたプレート、テイクアウトはミャクミャクの形をした人形焼きやソフトクリーム、チーズケーキなど、デザート感覚で楽しめるものが中心になっています」

ファン待望の“常設カフェ”。ネット上では、

《ﾋｬｰ!!どれもかわいい!》

《ミャクミャク焼きがきしょく悪すぎてすごく食べたい》

《10月までならチャンスあるかな〜》

と、期待の声が上がる一方で、

2種類どちらも税込み4950円！

《ほぉぉぉーーーーー 可愛いけど…なかなかいいお値段》

《値段エグいのはマグカップ付きだからか、ギリ納得》

と、価格に言及するコメントも見られた。

「イートインのセットは『おいもバーガープレート』と『おいもスイーツプレート』の2種類が用意されていますが、どちらも税込み4950円と、プレートにしてはかなり高額。

プレートを注文すると、コースターとマグカップに加え、限定グッズがもらえるとのことですが、それでも5000円というのは強気なのでは。しかし、ファンからは“それでも行きたい”という声が多いようで、ミャクミャク人気の高さが伺えます」（前出・スポーツ紙記者）

止まらないミャクミャクの快進撃。人気はどこまで続くのだろうか――。