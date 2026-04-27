◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）阪神・藤川球児監督（４５）が通算１６７試合目にして、１００勝に到達した。巨人・原辰徳監督の持つセ・リーグ最速記録に並んだ。「阪神タイガースのチームワークが結果で表れているというのは、単純にうれしいですね」。自身の数字に無頓着な指揮官だが、組織で成し遂げたスピード達成に価値を見いだした。節目の１勝も球児阪神らしかった。就任時にリーダーに指名した４