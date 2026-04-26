ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が２６日に放送され、女優・戸田恵梨香がゲスト出演した。番組では、戸田の半生を特集。インタビュアーの林修先生から「以前、お見受けした時よりも少し表情が柔らかくなったのかなとも思いますが？」と聞かれると、戸田は「ホントですか？前回（出演時）は妊娠中だったんですけど、子供を産んだので、子供からもらってるものが大きいんじゃないかなとは思ってます」と笑顔を見せた。林先生は「僕