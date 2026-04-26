東京を中心に7店舗を展開するパティスリーカフェ「デリーモ」のシェフパティシエ・ショコラティエ、江口和明さん。YouTubeチャンネルの登録者数38万人を誇るお菓子の伝え手だが、その原点は料理人の家に育ちながら質素な食卓で育った少年時代と、谷中の洋菓子店で食べた一口のモンブランにある。クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で語ってくれました。 兄と二人で作った、すいとんの食卓 江口さ