◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が「７番・遊撃」で先発し、プロ初Ｖ打を含む２安打２打点と躍動した。２回に２戦連続タイムリーとなる先制打、７回にプロ初マルチとなる左前打、８回に貴重な押し出し四球を選び、堅守でも先発・井上を支えた。「同学年の温大が先発だったので『何とか先制点を』と思っていた。点につながってよかった」と振り返った。